Poroshenko espera que diálogo com rebeldes leve à paz

Representantes de Kiev devem se reunir na sexta-feira (05) com insurgentes em Minsk para negociações que serão mediadas pela Rússia e pela Organização para a Segurança e Cooperação (OSCE, na sigla em inglês).

Poroshenko também apelou aos políticos ucranianos que apoiem o esforço de paz. Alguns deles já haviam criticado a proposta de acordo.

"A paz é nossa primeira tarefa", disse Poroshenko no comunicado, confirmando que discutiu mais cedo com Putin sobre como interromper a violência no leste ucraniano.

O comunicado, porém, não citou detalhes do plano de Putin, em particular a exigência do Kremlin de que Kiev retire suas forças de áreas controladas por separatistas. Isso seria uma grande concessão para Poroshenko, que vem se referindo aos rebeldes pró-Moscou como terroristas e que prometeu neutralizá-los. Fonte: Dow Jones Newswires.