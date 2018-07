Porta-aviões chinês não tem cabos de contenção Uma imagem de satélite do porta-aviões chinês em construção no Mar Amarelo revelou que, apesar de acabamentos como o assoalho e a pintura do convés estarem prontos, ainda falta instalar um equipamento essencial para seu pleno funcionamento: os cabos de segurança que impedem as aeronaves de cair no mar após os pousos.