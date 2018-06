Porta-voz da Casa Branca diz que Trump não ouviu pedido de Merkel para aperto de mão

BERLIM - O porta-voz do presidente dos EUA, Donald Trump, desmentiu que o republicano tenha se negado deliberadamente a apertar a mão da chanceler alemã, Angela Merkel, diante das câmeras na sexta-feira 17, durante um encontro em Washington.

"Acho que ele não ouviu a pergunta" dela, declarou Sean Spicer ao site da revista alemã Der Spiegel.

Na sexta-feira, quando os dois líderes estavam sentados lado a lado no Salão Oval da Casa Branca, Merkel propôs a Trump, a pedido dos fotógrafos, um aperto de mão, mas o presidente não respondeu ao pedido.

O fato de o líder dos EUA não ter ouvido ou ter ignorado a proposta de Merkel foi considerado pela imprensa alemã como sintomático da atmosfera geral do encontro, durante o qual ficaram claras as divergências entre os dois líderes, seja sobre imigração, comércio ou gastos militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O jornal alemão Bild considerou no domingo 19 "improvável" que Trump não tenha ouvido o pedido da chanceler, sentada ao lado dele, e destacou que, durante toda a reunião, o mandatário não dirigiu seu olhar a ela. / AFP