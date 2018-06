Porta-voz da Irmandade Muçulmana é preso no Egito Autoridades do Egito anunciaram nesta sexta-feira a prisão do porta-voz da Irmandade Muçulmana, Yasser Mehrez, acusado de incitar a violência após a prisão do ex-presidente do partido, Mohamed Morsi, em julho do ano passado. Mehrez estava foragido há 10 meses, na tentativa de escapar da repressão ao partido islâmico.