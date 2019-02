Fluxo na fronteira é 'normal' e ajuda humanitária à Venezuela será mantida, diz porta-voz

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, afirmou em entrevista a jornalistas nesta quinta-feira, 21, que a segurança na faixa da fronteira do Brasil com a Venezuela é "normal". Segundo ele, não houve "mudança de comportamento" após o anúncio do presidente venezuelano Nicolás Maduro de que o acesso ao Brasil seria fechado.

Como ocorre diariamente, a fronteira entre a cidade de Pacaraima, em Roraima, e o país vizinho foi fechada para veículos às 20h (21h no horário de Brasília) desta quinta-feira. Só será possível saber se o bloqueio irá permanecer a partir das 8h (9h em Brasília) desta sexta-feira, 22, horário normal de abertura da divisa.

O governo informou que está mantida a previsão de entrega de ajuda humanitária - alimentos e medicamentos, principalmente - a venezuelanos a partir do próximo sábado, 23, na fronteira entre Roraima e a Venezuela. "Caminhamos de forma alinhada com o governo de Roraima para dirimir qualquer problema", afirmou. "A operação humanitária terá início no dia 23".

Mais cedo, o governador de RR, Antonio Denarium (PSL), disse que a fronteira terrestre entre Brasil e Venezuela havia sido fechada por tanques de tropas venezuelanas por volta das 15h. O porta-voz afirmou, contudo, que a fronteira ainda estava aberta no final da tarde, com fluxo normal. Depois disso, Denarium recuou, afirmando que a confirmação do fechamento só ocorrerá na sexta-feira, 22.

Rêgo Barros disse ainda que tropas brasileiras continuam em "operação de normalidade" e que a situação do país vizinho está sendo monitorada. "O planejamento do governo estabelece como linha limítrofe a própria fronteira." O porta-voz não confirmou se há algum tipo de preparação de militares brasileiros para eventual situação de conflito com o governo Maduro.

Fechamento da fronteira. No começo desta quinta-feira, 21, Maduro fechou o espaço aéreo do país e enviou blindados à fronteira com o Brasil para impedir a entrada de ajuda humanitária. A decisão ocorre a dois dias de a oposição venezuelana iniciar uma operação de entrega de mantimentos enviados pelos EUA com ajuda brasileira e colombiana.

“Decidi que, no sul da Venezuela, fica fechada completamente a fronteira com o Brasil, até segunda ordem”, disse Maduro, após reunião com o alto comando militar em Caracas. Sobre a Colômbia, o chavista afirmou que avalia uma medida similar e disse que o armazenamento de ajuda humanitária é uma “provocação barata”. “Responsabilizo o senhor Iván Duque (presidente colombiano) por qualquer violência na fronteira.”

Mesmo com o fechamento da fronteira da Venezuela com o Brasil, Bolsonaro decidiu manter a missão humanitária. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, informou que os produtos serão mantidos nas cidades de Boa Vista e de Pacaraima, em Roraima, até que meios de transporte venezuelanos busquem os suprimentos.

“Estamos disponibilizando os meios para a operação e continuamos aguardando a vinda dos caminhões de transporte dirigidos por venezuelanos”, disse. Segundo ele, os alimentos não são perecíveis e o prazo de validade dos medicamentos é longo, o que permite o armazenamento por um longo período.

A partir deste sábado, 23, começa o envio de ajuda humanitária desde Roraima para a Venezuela, afirmou ontem María Teresa Belandria, representante de Guaidó no Brasil. “Foram definidos os procedimentos para realizar a operação, por meio da qual serão transportadas em uma primeira fase até 100 toneladas de ajuda, composta por alimentos, remédios e kits de emergência, que sairão da cidade de Boa Vista”, explicou María Teresa. O controle completo da operação será das autoridades brasileiras.

'Não há outra solução'. O vice-presidente Hamilton Mourão, escalado pelo presidente Jair Bolsonaro para ir até Bogotá, na Colômbia, na próxima segunda-feira, 25, para representar o Brasil na reunião do Grupo de Lima e discutir os desdobramentos da crise, reforçou que o Brasil não tem intenção de entrar na Venezuela.

"A ideia sempre foi e sempre será colocar suprimento na fronteira da Venezuela", disse ele. "Nossa ação sempre será no sentido da não intervenção." Mourão ainda falou sobre a possibilidade de corte de energia da Venezuela - "possível, mas não provável" - e ressaltou que "não há outra solução (para a crise) a não ser a saída de Maduro". O governador roraimense, Antonio Denarium, também disse temer prejuízos a exportações, importações e ainda no fornecimento de combustível aos moradores.

Relações exteriores. O chanceler Ernesto Araújo também confirmou viagem a Cúcuta para discutir a questão da ajuda humanitária à Venezuela. Ele deve acompanhar Mourão no encontro do Grupo de Lima na Colômbia.

1/Seguindo determinação do PR Bolsonaro, viajarei amanhã a Cúcuta, Colômbia, fronteira com a Venezuela, para participar de evento em torno da ajuda humanitária ao povo venezuelano, organizado pelo Presidente Iván Duque, com a presença de autoridades de outros países da região. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) 21 de fevereiro de 2019