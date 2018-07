Porta-voz de Shafiq diz que general venceu as eleições O porta-voz da campanha de Ahmed Shafiq afirmou nesta terça-feira que o candidato foi o vencedor da eleição presidencial do Egito, contrariando a Irmandade Muçulmana que declarou seu candidato, Mohammed Mursi, o vencedor do pleito. Shafiq foi o último primeiro-ministro do ex-presidente Hosni Mubarak, derrubado pela revolta popular em fevereiro de 2011.