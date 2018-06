Porta-voz do governo argentino rasga 'Clarín' em rede nacional

O porta-voz da presidência argentina, Jorge Capitanich, rasgou um exemplar do Clarín ao vivo e em cadeia nacional em entrevista na Casa Rosada nesta segunda-feira, 2.

No domingo, o jornal publicou o que apontava ser uma versão preliminar, encontrada no lixo do promotor Alberto Nisman, da denúncia feita contra a presidente. Em trechos cobertos com tinta preta, estaria a intenção de pedir a prisão de Cristina Kirchner.

A informação foi desmentida pelo juiz Ariel Lijo, que disse ter feito os riscos para manter em segredo trechos da denúncia, e pela promotora Viviana Fein, que investiga a morte.

O jornal considerou que o governo cruzou um novo limite na escalada de intolerância e agressão contra a imprensa”. Associações de imprensa argentinas também criticaram o governo.