Porta-voz do Taleban pede que mulheres fiquem em casa porque 'combatentes não sabem respeitá-las'

Maggie Astor, Sharif Hassan e Norimitsu Onishi/ The New York Times, O Estado de S.Paulo

Quando o Taleban esteve no poder pela última vez, as mulheres afegãs não tinham permissão para deixar suas casas, exceto sob condições estritamente definidas: totalmente cobertas por burcas, acompanhadas de seu pai ou marido, entre outras. Quem desrespeitasse a regra corria o risco de ser espancada, torturada ou executada.

Desde que o Taleban voltou ao controle, seus líderes têm insistido que desta vez será diferente. As mulheres, dizem eles, terão permissão para trabalhar. As meninas terão liberdade para frequentar a escola. Pelo menos dentro dos limites de sua interpretação do Islã.

Mas os primeiros sinais não têm sido promissores, e esse padrão continuou na terça-feira com uma declaração de um porta-voz do Taleban de que as mulheres deveriam ficar em casa, pelo menos por enquanto. A justificativa? “Porque alguns dos militantes ainda não foram treinados para não machucá-las”, disse ele.

O principal porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, chamou isso de uma política “temporária” destinada a proteger as mulheres até que o Taleban pudesse garantir sua segurança.

“Estamos preocupados que nossas forças, que são novas e ainda não foram muito bem treinadas, e possam maltratar as mulheres”, disse Mujahid. “Não queremos que nossas forças, Deus nos livre, prejudiquem ou assediem as mulheres.”

Mujahid disse que as mulheres deveriam ficar em casa “até que tenhamos um novo procedimento” e que “seus salários serão pagos em suas casas”.

Sua declaração ecoou comentários de Ahmadullah Waseq, o deputado do comitê de assuntos culturais do Taleban, que disse ao The New York Times esta semana que o Taleban “não tem problemas com mulheres trabalhadoras”, desde que usem hijabs, o véu que cobre apenas o cabelo, as orelhas e o pescoço, deixando o rosto e o corpo de fora.

Mas, ele disse: “Por enquanto, estamos pedindo para eles ficarem em casa até que a situação se normalize. Agora é uma situação militar.”

Durante os primeiros anos de governo do Taleban, de 1996 a 2001, as mulheres foram proibidas de trabalhar fora de casa ou mesmo de sair de casa sem um tutor do sexo masculino. Elas não podiam frequentar a escola e poderiam ser açoitadas em público se o Taleban descobrisse que violavam as regras de moralidade, como a que exige que estejam totalmente cobertas.

A afirmação de que as restrições à vida das mulheres são uma necessidade temporária não é nova para as mulheres afegãs. O Taleban fez afirmações semelhantes na última vez que controlou o Afeganistão, disse Heather Barr, diretora associada dos direitos das mulheres da Human Rights Watch.

“A explicação era que a segurança não era boa e eles estavam esperando que a segurança fosse melhor para que as mulheres pudessem ter mais liberdade”, disse ela. “Mas é claro que naqueles anos em que estiveram no poder, esse momento nunca chegou — e posso prometer a vocês, as mulheres afegãs que ouvem isso hoje estão pensando que também nunca chegará desta vez.”

Brian Castner, um conselheiro sênior da Anistia Internacional que esteve no Afeganistão até a semana passada, disse que se o Taleban pretendia tratar melhor as mulheres, precisaria treinar novamente as suas forças. “Você não pode ter um movimento como o Taleban, que opera de uma certa maneira por 25 anos e, então, só porque você assume um governo, todos os combatentes e todos em sua organização simplesmente fazem algo diferente”, disse ele.

Mas, disse Castner, não há indicação de que o Taleban pretenda cumprir essa ou quaisquer outras promessas de moderação. A Anistia Internacional recebeu relatos de combatentes que iam de porta em porta com listas de nomes, apesar das promessas públicas dos seus líderes de não retaliar contra os afegãos que trabalharam com o governo anterior.

“A retórica e a realidade não combinam, e acho que a retórica é mais do que apenas dissimulada”, disse Castner. “Se um combatente aleatório do Taleban comete um abuso ou violação dos direitos humanos, isso é apenas um tipo de violência aleatória, isso é uma coisa. Mas se houver uma ida sistemática às casas das pessoas procurando por elas, isso não é um lutador aleatório que não é treinado - é um sistema funcionando. A retórica é um disfarce para o que realmente está acontecendo.”

Em Cabul, na quarta-feira, as mulheres em partes da cidade com presença mínima do Taleban estavam saindo “com roupas normais, como antes do Taleban”, disse um morador chamado Shabaka. Mas nas áreas centrais com muitos combatentes do Taleban, poucas mulheres se aventuraram a sair, e as que o fizeram usavam burcas, disse Sayed, um funcionário público.

Segundo Barr, da Human Rights Watch, desde que o Taleban afirmou que o novo governo preservaria os direitos das mulheres "dentro dos limites da lei islâmica", as mulheres afegãs com quem ela falou fizeram a mesma avaliação cética: “Elas disseram: estamos tentando parecer normais e legítimas, e isso vai durar enquanto a comunidade internacional e a imprensa internacional ainda estiverem lá. E então veremos como eles realmente são novamente.”

Pode não demorar muito, sugeriu Barr. “Este anúncio apenas destaca para mim que eles não sentem que precisam esperar”, disse ela.