Porto Rico quer ser o 51º Estado do país No dia 6, Porto Rico votou pela primeira vez em sua história a favor da anexação aos EUA. Apesar de serem cidadãos americanos desde 1917, os porto-riquenhos não têm direito a voto, deputados ou senadores. No entanto, para tornar-se o 51º Estado americano, a ilha precisa da improvável aprovação do Congresso.