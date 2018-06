Portugal deve se pronunciar sobre veto a corte salarial

Passos Coelho já havia afirmado que a posição tomada pelo Tribunal Constitucional "coloca o país em graves dificuldades" e que metas orçamentárias acordadas internacionalmente devem ser cumpridas. O porta-voz, Luis Marques Guedes, disse que o governo acatou a decisão da corte, apesar de não concordar com ela, e que a medida traz riscos dos quais os cidadãos portugueses devem estar cientes. As informações são da Associated Press e Dow Jones.