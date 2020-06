Portugal mantém posição de não recomendar o uso da hidroxicloroquina

O governo de Portugal decidiu manter uma posição cautelosa quanto ao uso da hidroxicloroquina em pacientes infectados pelo novo coronavírus. De acordo com a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, os portugueses vão "acompanhar os ensaios e o que se passa nos outros países" antes de aprovar um protocolo autorizando o medicamento, informou a emissora TVi.

Leia Também Número de mortos em São Petersburgo reacende desconfiança sobre dados da covid-19 na Rússia

Portugal registrou 1.455 mortes por covid-19 desde o início da pandemia. O número é muito inferior ao registrado na Espanha, país vizinho que registrou mais de 25 mil mortes. São 33.592 casos confirmados da infecção e 20.323 recuperados da doença, de acordo com dados oficiais do governo português.

O anúncio de que o país não recomendará o uso da cloroquina no tratamento dos pacientes ocorre um dia depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmar que vai retomar os testes com o medicamento. Apesar da retomada, a entidade voltou a declarar que não há evidências científicas de que a droga seja eficaz no tratamento da doença.

Apesar da posição de cautela, a direção-geral de Saúde de Portugal informou que não pretende continuar observando e participando das investigações.