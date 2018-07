Portugal pede ajuda europeia para combater incêndios As autoridades portuguesas pediram a ajuda de outros países da União Europeia (UE) para combater os incêndios florestais no país, alimentados pelas altas temperaturas e os ventos fortes. O fogo atingiu o município de Ourém, onde nesta segunda-feira matou um morador, disse o prefeito Paulo Fonseca. Ourém fica 150 quilômetros ao norte de Lisboa. A chefe da Defesa Civil portuguesa, Patrícia Gaspar, disse que Portugal pediu o auxílio da UE para combater os incêndios. Segundo ela, Portugal precisa de quatro aviões bombeiros. A imprensa portuguesa disse que 13 aviões com canhões de água ajudam 1.700 bombeiros que combatem os incêndios em Portugal, principalmente no norte do país.