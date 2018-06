Portugal: PIB cai 0,7% no 1ºtri14/4ºtri13 O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal caiu 0,7% no primeiro trimestre de 2014 ante o trimestre imediatamente anterior, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INA). Na comparação anual, o PIB português avançou 1,2% entre janeiro e março deste ano. Com informações da Dow Jones Newswires.