Portugal se prepara para emitir títulos de 10 anos

Portugal espera levantar recursos nos mercados financeiros a um valor relativamente baixo, porque os seus custos de empréstimo caíram em meio a um abrandamento da crise da dívida da zona do euro. A emissão será um teste crucial sobre a confiança do mercado em Portugal, que espera sair do programa internacional de ajuda de 78 bilhões de euros em maio.

Em janeiro, Portugal conseguiu levantar 3,25 bilhões em títulos de cinco anos com taxa de 4,7% - menor do que a obtida em operação similar feita em igual mês do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.