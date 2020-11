Portugal volta a ultrapassar 6,6 mil novos casos por dia de covid-19

LISBOA - Portugal ultrapassou neste sábado, 14, 6.600 novos casos de covid-19 pelo segundo dia consecutivo, em um dia em que se registraram 55 óbitos e o número de doentes internados em cuidados intensivos marcou um novo recorde de toda a pandemia. De acordo com o último boletim da Direção Geral da Saúde (DGS), nas últimas 24 horas foram notificadas 6.602 infecções, muito próximo do marca de 6.653 registrada na sexta-feira, 13.

No total, desde março, o país acumula 211.266 casos positivos, dos quais mais de 85 mil ativos, e 3.305 óbitos. O número total de pacientes internados manteve-se estável nas últimas 24 horas, com 2.798 internados, mas houve aumento nas internações em terapia intensiva, onde já existem 413 pacientes, 25 a mais que no dia anterior.

A região Norte continua a ser a mais afetada pela pandemia desta segunda onda, com 62% das infecções nas últimas 24 horas, seguida de Lisboa e Vale do Tejo (29%). Grande parte de Portugal, incluindo Lisboa e Porto, vive atualmente o seu primeiro dia de toque de recolher no fim de semana, que obriga os cidadãos a ficarem em casa entre 13h e 17h aos sábados e domingos.

A medida, mais restritiva do que o toque de recolher de segunda a sexta-feira - que começa às 23h - obriga a grande maioria dos comércios e restaurantes a fechar as portas depois das 13h. Só podem abrir consultórios médicos e veterinários, farmácias, funerárias, postos de gasolina e lojas de alimentos com portas para a rua de no máximo 200 metros quadrados, enquanto os restaurantes só podem funcionar com entrega em domicílio. / EFE