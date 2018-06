Portugueses celebram revolução; denunciam austeridade

Como no ano passado, os participantes protestaram contra as medidas de austeridade fiscal adotadas pelo governo em troca de um resgate financeiro externo de 78 bilhões de euros liberado a partir de 2011 pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), pela Comunidade Europeia e pelo Banco Central Europeu (BCE).

Muitos portugueses consideram que os cortes nos salários e os aumentos nos impostos implementados no âmbito do programa de austeridade são os principais responsáveis pela pior recessão em quase 40 anos no país e por uma taxa a de desemprego de 17,5%.

Na Avenida da Liberdade, em Lisboa, uma longa passeata se formou. Os participantes exibiam cartazes exigindo o fim da austeridade e a renúncia da coalizão de centro-direita liderada por Pedro Passos Coelho. As informações são da Associated Press.