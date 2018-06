Posse de Chávez pode ser adiada, diz magistrada A presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, Luisa Estella Morales, afirmou nesta quarta-feira que a posse do presidente Hugo Chávez amanhã, quinta-feira, "não é necessária" e pode legalmente ser adiada. Estella Morales fez o comunicado em meio a um forte debate entre governo e oposição da Venezuela sobre as exigências da Constituição, a qual determina que o presidente precisa tomar posse no dia 10. Chávez, de 58 anos, está doente e internado em Cuba. O presidente luta contra um câncer e sua situação de saúde foi descrita como "grave" por políticos.