Post: CIA ajudou a matar 'dúzias' de guerrilheiros

Segundo a reportagem, a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) também contribuiu para as ações bem sucedidas das Forças Armadas da Colômbia contra os guerrilheiros, com seus programas de grampeamento de telefones e de interceptação de comunicações via internet.

Os EUA também teriam dado à Colômbia equipamentos que tornam bombas comuns em armas "inteligentes", capazes de encontrar seus alvos mesmo em uma selva densa; a Força Aérea colombiana estaria lançando essas bombas a partir de aviões Super Tucano fornecidos pelo Brasil.

A reportagem do Post se baseia em mais de 30 entrevistas com funcionários norte-americanos e colombianos.