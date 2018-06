Posto de verificação libanês perto da Síria é atacado Um ataque suicida com carro-bomba teria matado três pessoas neste sábado em um posto de verificação controlado pela milícia shiita Hezbollah, no leste do Líbano, segundo informaram agências estatais de notícia. Entretanto, as mortes foram negadas na sequência pela emissora de televisão do Hezbollah. O incidente, que ocorreu perto da fronteira com a Síria, mostra como o conflito no país está afetando os vizinhos.