Potências e Teerã terão nova reunião no dia 3 As potências mundiais e o Irã, reunidos em Moscou, concordaram em realizar um novo encontro no dia 3 em Istambul, apesar de não terem conseguido resolver suas diferenças em torno do programa nuclear iraniano. As potências querem que o Irã pare de enriquecer urânio a 20%.