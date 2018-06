Potências pedem diálogo sério ao Irã na questão nuclear

As nações acrescentaram que a disponibilidade delas para negociar estava "no entendimento de que as conversas vão encerrar as preocupações de longa data da comunidade internacional (sobre a questão nuclear) e que haverá sérias discussões sobre medidas de confiança concretas". O comunicado foi lido pelo enviado da China à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em uma reunião regular a portas fechadas, em Viena.

A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, disse na terça-feira, em nome das seis potências, que elas estavam prontas para retomar as conversas com o Irã. Ainda é preciso acordar onde e quando as negociações serão mantidas. As informações são da Dow Jones.