Potências vão retomar conversas nucleares com Irã Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) - EUA, França, China, Rússia e Reino Unido - mais a Alemanha, que buscam que o Irã interrompa seu programa de enriquecimento de urânio, informaram nesta terça-feira que aceitaram uma oferta do país para retomar as conversas com Teerã sobre o tema nuclear.