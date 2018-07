Poucos políticos pedem rigor no controle de armas

No entanto, Perlmutter faz parte de um grupo reduzido de políticos norte-americanos a exigir uma resposta legislativa ao massacre no qual o suspeito James Holmes recorreu a um arsenal de armas compradas legalmente para abrir fogo dentro de um cinema lotado na estreia do filme "Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge". "Chegou a hora deste país fazer alguma coisa e esse é o trabalho do presidente dos Estados Unidos", vem defendendo por sua vez o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg.

Apesar de ambos terem manifestado solidariedade aos familiares das vítimas e repúdio ao ato de violência, nem o presidente Barack Obama nem seu virtual oponente nas eleições de novembro, Mitt Romney, mencionaram em algum momento o fato de o acesso fácil a munições e armas de fogo ter sido determinante para o massacre ocorrido na madrugada de quinta-feira para sexta-feira.

Em vez disso, diversos políticos democratas evitaram fazer declarações sobre a possibilidade de se restringir o acesso a armas e pelo menos um republicano alegou que mais vidas poderiam ter sido salvas se alguém mais estivesse armado e participasse do tiroteio dentro do cinema. As informações são da Dow Jones.