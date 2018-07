Pouso de emergência no Reino Unido deixa 4 feridos

A empresa se negou a fornecer mais detalhes sobre a natureza dos ferimentos ou o que provocou o pouso, mas afirmou que todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança.

Bombeiros disseram que houve relatos de um pequeno incêndio no interior da aeronave, um Airbus A330-300, que decolou às 10h48 (horário local, 6h48 em Brasília) e posou em segurança apenas duas horas mais tarde.

"Em razão de um problema técnico, o capitão decidiu, por precaução, evacuar imediatamente a aeronave", informou a Virgin Atlantic em comunicado, acrescentando que o voo VS27, de Gatwick para Orlando, Flórida, levava 299 passageiros e 13 tripulantes a bordo.

A empresa disse que está trabalhando com as autoridades para descobrir a causa do incidente e que os funcionários de Gatwick ofereceram "todo o apoio" aos passageiros.

Uma funcionária do aeroporto de Gatwick disse que o aeroporto ficou fechado por mais de uma hora e que metade dos passageiros do voo usaram as saídas de emergência do avião da Virgin Atlantic para sair da aeronave.

O aeroporto reabriu, com o uso de uma pista auxiliar, pouco depois de 14h (10h em Brasília), disse a funcionária, que não quis se identificar por causa das políticas da empresa. Segundo ela, os passageiros do aeroporto devem enfrentar atrasos.

O presidente do grupo Virgin, Richard Branson pediu desculpas aos que estavam a bordo do avião em mensagem postada no Twitter. Segundo ele, os funcionários da companhia estão fazendo de tudo para ajudar os passageiros e que mais informações serão divulgadas em breve. As informações são da Associated Press.