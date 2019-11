Povo venezuelano está feliz e saúda liberdade do irmão Lula, diz Maduro

CARACAS - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, comemorou a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - um aliado-chave de seu antecessor, Hugo Chávez, morto em 2013 -, que saiu nesta sexta-feira, 8, da prisão, onde cumpria pena de mais de oito anos de reclusão.

"O povo venezuelano está feliz e saúda a liberdade do irmão Lula. Viva o Brasil!, Viva Lula!, Viva a união da nossa América!", declarou Maduro durante discurso em sistema de rádio e televisão, com a exibição de imagens da soltura de Lula. O ex-presidente Lula (2003-2010) saiu da prisão, beneficiado por uma decisão tomada na véspera pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele cumpria pena desde abril do ano passado, condenado por se beneficiar de um apartamento tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo, que a empreiteira OAS ofereceu em troca de mediação em contratos com a Petrobras.

"Realmente é muito emocionante ver Lula na rua, Lula é o grande líder do Brasil e é um grande líder da América Latina e do Caribe", afirmou Maduro durante ato no palácio presidencial de Miraflores.

O líder histórico da esquerda saiu sorridente da superintendência da Polícia Federal, onde estava preso desde abril de 2018, e foi cercado por uma multidão de partidários que o aclamava. / AFP