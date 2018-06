PPI dos EUA sobe 0,5% em março ante fevereiro

Excluindo alimentos e energia, o núcleo do índice teve alta de 0,6% em março, superando previsão dos analistas, que era de alta de 0,2%.

Em janeiro, o Departamento do trabalho modificou a maneira como mede estes preços e inclui agora serviços, compras governamentais, investimentos de capital, exportações e construção. A categoria é conhecida agora como demanda final. O novo método mais do que dobra a quantidade de produção analisada, em comparação com o modelo anterior que apenas avaliava os preços dos bens produzidos. O índice subiu 1,4% em março ante o mesmo mês do ano passado, o maior ganho anual desde agosto do ano passado.

A antiga medida de preços ao produtor é conhecida agora como "produtos finalizados". A categoria teve queda de 0,1% em março ante fevereiro e ganho de 1,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.