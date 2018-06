PPT entra para coalizão opositora Após um amplo debate, a Mesa de Unidade Democrática (MUD), coalizão de partidos de oposição ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ratificou ontem a adesão do partido de centro-esquerda Pátria Para Todos (PPT), ex-aliado do líder bolivariano, ao bloco. Com a medida, a MUD, composta por partidos conservadores, liberais e de esquerda ganha um aliado que por muito tempo apoiou o chavismo e detém 6 prefeituras, dois governos estaduais e duas cadeiras na Assembleia Nacional. / L.R.