Praça cheia, prisões também Depois dos encontros na Praça da Revolução, quando a multidão vai embora e se desmontam as tribunas, alguma coisa me faz lembrar do ator que limpa a maquiagem ao final do espetáculo. As bandeirolas de papel jazem atiradas no chão, os caminhões carregam as barreiras metálicas e os técnicos retiram com cuidado os equipamentos de som.