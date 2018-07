Prática faz crescer tráfico de corpos

Em 2007, uma mulher de Shanxi matou uma menina de 12 anos para vender seu cadáver. No ano anterior, um homem assassinou uma adolescente e uma prostituta e vendeu os corpos para famílias em busca de noivas para seus filhos já enterrados.

A crença cria um dilema para a viúva que se casa pela segunda vez. Qual marido ficará com seu corpo? Quando isso ocorre, a família do primeiro marido exige que a do segundo assine um documento prometendo que o corpo da mulher voltará para ser enterrado com ele, o que deixará a família do segundo com o problema de encontrar uma nova noiva no momento de sua morte. Os acordos nem sempre são cumpridos, o que cria conflitos que exigem a intervenção dos "senhores yin yang". / C.T.