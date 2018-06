Prazo para buscar caixa-preta por som se aproxima do fim

Com cerca de 30 dias de vida útil total de bateria, o equipamento da caixa-preta conhecido como "pinger", que emite pulsos de som para revelar sua localização, silenciará por volta do dia 7 de abril. Quando isso ocorrer, os investigadores terão pouca escolha a não ser procurá-la por meio de uma exaustiva varredura do remoto e em grande parte não mapeado fundo do oceano, uma operação que pode levar anos.

Autoridades da Austrália aguardavam na sexta-feira a chegada de um navio de defesa australiano em Perth, no Estado de Western Australia, que pode transportar um equipamento capaz de detectar a caixa-preta até a nova zona de buscas, cerca de 1,1 mil quilômetros a nordeste da área anterior. Assim que o navio australiano deixar o porto, navegará por vários dias antes de chegar a uma posição onde é possível usar o equipamento embaixo d''água.

O Pinger Locator-25, ou TPL-25, fornecido pela Marinha dos EUA é um hidrofone (microfone que detecta ondas sonoras embaixo d''água) sensível que pode descer a uma profundidade de cerca de 1 mil metros acima do fundo do oceano. Ele foi projetado para detectar sons exatamente como os ruídos emitidos por caixas-pretas de um avião, disse Christopher Johnson, gerente de relações com a mídia do Comando Naval de Sistemas Marinhos dos EUA. De acordo com Johnson, dois funcionários da Marinha norte-americana e oito empreiteiros civis receberam a tarefa de operar o sistema no mar. Ele alertou, entretanto, que o equipamento tem alcance limitado, o que pode restringir a sua utilidade. "Identificar onde o avião caiu é crítico, já que precisamos estar relativamente perto para o sistema funcionar", salientou. O TPL-25 consegue detectar sons apenas dentro do raio de uma milha.

O navio que deve transportar o sistema para a área de buscas, ADV Ocean Shield, ainda estava a caminho de Perth vindo de Sydney nesta sexta-feira. O Departamento de Defesa da Austrália confirmou apenas que o navio chegará à zona de busca "nos próximos dias". Fonte: Dow Jones Newswires.