Prazo para remover armas da Síria deve ser extrapolado

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPWC, na sigla em inglês) e a Organização das Nações Unidas (ONU) disseram durante o fim de semana que o limite do fim do ano para remover as armas mais perigosas, que incluem gás mostarda, sarin e VX, provavelmente não será cumprido. Um porta-voz da OPWC confirmou na segunda-feira que a situação não mudou.

A OPCW afirmou que o atraso, que era amplamente esperado, foi devido a uma série de fatores, como a volatilidade nas condições gerais de segurança, que limitaram os movimentos planejados. O mau tempo e desafios logísticos contribuíram para o atraso.

Ainda não há um novo prazo para completar o trabalho, disse o porta-voz, mas a situação será reavaliada em um encontro do quadro executivo da organização em 8 de janeiro. No mesmo dia, o Coordenador Especial da OPWC-ONU Sigrid Kaag dará uma atualização do Conselho de Segurança da ONU sobre o trabalho. Fonte: Dow Jones Newswires.