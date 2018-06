Prazos de validade em embalagens agravam desperdício de alimentos, diz estudo

O desperdício de alimentos no Ocidente tornou-se um assunto importante por causa de suas implicações ambientais e humanitárias. Um relatório no ano passado afirmou que até metade da comida produzida mundialmente foi desperdiçada por causa de métodos ruins na colheita, armazenamento e transporte, assim como pelo comportamento irresponsável de varejistas e consumidores.

O relatório, visto pela Reuters e apresentado pela Holanda e pela Suíça, afirma que a impressão de prazos em embalagens em muitos países da UE está piorando o problema e pede que a Comissão Europeia considere se os produtos com longa duração podem ser liberados da colocação de datas de vencimento nos rótulos.

O grupo também quer que os parlamentares da UE estudem como fazer com que os consumidores compreendam melhor as datas de durabilidade.

O documento, que também tem o apoio da Áustria, Dinamarca, Alemanha e Luxemburgo, disse que o desperdício de alimentos tem uma dimensão social, econômica e ambiental.

Segundo dados da Comissão Europeia, até 100 milhões de toneladas de comida são desperdiçadas na Europa anualmente. Um relatório da Instituição dos Engenheiros Mecânicos, entidade com sede em Londres, concluiu no ano passado que de 30 por cento a 50 por cento dos alimentos que vão para as prateleiras dos supermercados são desperdiçados, geralmente porque o consumidor está mal informado sobre datas de uso e vencimento.