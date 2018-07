Pré-candidato republicano Mitt Romney ganha apoio

"Essas características - que transpareceram brilhantemente em ambos os debates e nas minhas próprias visitas a ele - vão lhes ser bem úteis na Casa Branca", acrescentou Dole sobre o ex-governador de Massachusetts.

O apoio veio em antecipação das prévias de Iowa marcadas para 3 de janeiro. Uma vitória nessas prévias darão a um dos pré-candidatos republicanos um grande impulso no caminho da próxima eleição primária do partido em New Hampshire marcada para 10 de janeiro, a qual será rapidamente seguida da votação na Carolina do Sul no dia 21 de janeiro.

O candidato republicano terá o desafio de concorrer com o presidente Barack Obama nas eleições presidenciais de novembro. No sábado, a diretoria editorial do jornal The Des Moines Register anunciou o seu apoio a Romney. As informações são da Dow Jones.