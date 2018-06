Primárias democratas e republicanas registram empate virtual no Missouri

WASHINGTON - Tanto os pré-candidatos democratas à presidência dos EUA como os republicanos mantêm um empate virtual nas primárias de seus partidos no Estado do Missouri, no centro do país, em disputas que terminaram na terça-feira sem vencedores claros e nas quais possivelmente haverá recontagem de votos.

Com 100% dos votos apurados, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton se impôs sobre seu rival na primária democrata, o senador Bernie Sanders, por apenas 1.500 votos, enquanto entre os republicanos o magnata Donald Trump superou Ted Cruz por uma diferença similar, de 1.600 votos.

Ambas as margens são muito pequenas, o que permite aos candidatos exigirem uma recontagem dos votos. Nenhum veículo de comunicação americano projetou um vencedor na madrugada desta quarta-feira, 16.

Na prática, do lado democrata a primária do Missouri tem uma importância pequena, já que os 71 delegados do Estado que deverão apoiar os candidatos na convenção do partido em julho serão distribuídos proporcionalmente.

Com isso, seja quem for o ganhador, é muito provável que os delegados sejam divididos praticamente pela metade entre Hillary e Sanders. No entanto, uma vitória do senador teria um peso simbólico em uma noite que não lhe foi nada favorável, já que ele saiu derrotado nos outros quatro Estados em disputa.

Entre os republicanos, por outro lado, saber quem é o ganhador no Missouri teria alguma importância, já que este ficará automaticamente com uma parte dos 52 delegados que correspondem ao Estado, mesmo que se imponha por apenas um punhado de votos de diferença.

Os outros delegados serão distribuídos em função dos ganhadores de cada distrito, por isso deve levar alguns dias até que se saiba a distribuição definitiva dos mesmos.

Além da votação em Missouri, a jornada de primárias de terça-feira nos EUA acabou com quatro vitórias para Hillary (Flórida, Ohio, Carolina do Norte e Illinois), três para Trump (Flórida, Illinois e Carolina do Norte) e uma para o governador republicano de Ohio, John Kasich, que ganhou em seu próprio Estado.

Após a derrota sofrida em seu Estado, o senador pela Flórida e pré-candidato republicano Marco Rubio anunciou sua saída da disputa eleitoral. /EFE