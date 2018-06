Preço de documento para Putin vira polêmica Autoridades eleitorais russas tentam dissipar uma polêmica que se instalou no país a respeito do preço que custará o novo documento de identidade presidencial para Vladimir Putin. Protestos espalharam-se pela internet com a informação de que o novo documento custará mais de US$ 3 mil. O governo diz que o preço será "bem menor" do que esse.