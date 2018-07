Preços ao produtor no Reino Unido aceleram em agosto Os preços cobrados pelas fábricas do Reino Unido por seus produtos aumentaram em agosto, com os custos dos produtores puxados pelos maiores preços do petróleo. Segundo o Escritório para Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês), o índice de preços ao produtor (PPI, em inglês) "output" subiu 0,5% em comparação com julho e 2,2% sobre agosto do ano passado.