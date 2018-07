Preços de moradias usadas na China sobem novamente

Das seis cidades, Xangai e Guangzhou registraram as maiores altas, de mais de 1% em comparação com setembro, puxadas pelo menor crescimento da oferta. Nas outras quatro cidades o aumento foi mais moderado. Analistas atribuíram a alta moderada dos preços à hesitação dos potenciais compradores, que se tornaram mais cautelosos depois de os preços subirem 10% desde o começo do ano. As informações são da Dow Jones.