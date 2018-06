Preços do petróleo vão enfraquecer crescimento da Nigéria em 2015

O crescimento econômico na Nigéria deve registrar desaceleração de cerca de um ponto porcentual no próximo ano, afirmou a ministra das Finanças Ngozi Okonjo-Iweala. O avanço na maior economia do continente africano deve se ajustar aos preços em declínio do petróleo, uma vez que o país é o maior produtor e exportador da commodity da África.

O governo irá cortar gastos e elevar taxas devido ao recuo nos preços do petróleo, que ainda corresponde a 70% das receitas públicas. O aperto vai encolher o crescimento para cerca de 5,3%, atrasando obras de infraestrutura. Além disso, a desaceleração vai fazer com o governo passe a tributar a crescente economia informal no país, afirmou a ministra. "Estamos começando a sentir o impacto. Sem dúvida serão tempos difíceis.", disse. Fonte: Dow Jones Newswires.