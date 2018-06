Prédio comercial pega fogo em Manhattan Um prédio comercial de pequeno porte pegou fogo na manhã deste sábado em Manhattan. No local, funciona uma agência do Citibank e escritórios. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local neste momento e há fumaça saindo do prédio, mas o fogo parece ter sido controlado. Não há informações oficiais sobre vítimas.