Prédio de 3 andares desaba na Líbia e mata 5 pessoas Um prédio residencial de três andares desabou na capital líbia na manhã desta sexta-feira, matando cinco pessoas e provocando um protestos contra as autoridades do país. O prédio ruiu numa das mais importantes ruas da cidade, a Omar al-Mukhtar, no coração de um dos bairros mais antigos de Trípoli.