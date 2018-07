Prédio de três andares desaba na Índia e deixa pelo menos 5 mortos

JALANDHAR - Um prédio que abrigava uma fábrica de cobertores no norte na Índia desabou, deixando pelo menos 5 feridos, de acordo com as autoridades do país. Outras doze pessoas estão presas nos destroços.

Os oficiais ainda não sabem dizer ao certo quantas pessoas estão desaparecidas depois da retirada de diversos sobreviventes dos escombros em Jalandhar, cidade do estado de Punjab.

Vigias noturnos disseram ter ouvido barulhos do prédio ruir antes da meia-noite deste domingo, 14. Os bombeiros do local tentam agora salvar pelo menos um homem que está vivo e impedido de se mexer por conta dos escombros.