Prédio desaba no centro da Filadélfia

(Atualizada às 16h33) FILADÉLFIA - Um prédio desabou sobre uma loja de produtos usados do Exército da Salvação no centro da Filadélfia na manhã desta quarta-feira, 5 e deixou feridos. Equipes de resgate retiraram 12 pessoas debaixo dos escombros e duas continuam presas.

Testemunhas disseram que o prédio, de quatro andares, estava em processo de demolição quando desabou sobre a loja. O Comissário dos Bombeiros Lloyd Ayers disse que as pessoas ficaram presas debaixo de pilhas de concreto e madeira. Além dos resgatados, "localizamos outras duas pessoas e estamos no processo de retirá-las", disse Ayers.

Os que foram retirados dos destroços sofreram ferimentos leves e foram levados para hospitais na área, onde estavam em condição estável, ele disse. O prefeito de Filadélfia, Michael Nutter, disse que as equipes de resgate continuam procurando mais sobreviventes.

Jordan McLaughlin, de 18 anos, contou que estava caminhando no outro lado da rua quando o prédio desabou, estremecendo a rua e levantando poeira. Ele disse que uma parede de tijolos do prédio caiu no telhado do brechó.

McLaughlin afirmou que ele e outras pessoas conseguiram retirar quatro ou cinco pessoas que estavam parcialmente presas nos escombros. Ele contou que outras pessoas ainda estavam sob os escombros quando os funcionários de emergência chegaram e disseram para ele sair.

A polícia da Filadélfia bloqueou pelo menos dois blocos da rua Market ao redor do local, que fica perto da principal área de escritórios da cidade. / REUTERS e DOW JONES