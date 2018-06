Prédios públicos na Ucrânia continuam ocupados Militantes pró-Rússia que invadiram prédios públicos em mais de dez cidades no leste da Ucrânia declararam hoje que só desocuparão as instalações se o governo interino em Kiev renunciar. Denis Pushilin, porta-voz da autoproclamada República Popular de Donetsk, disse a repórteres que os insurgentes separatistas não reconhecem a legitimidade do governo ucraniano.