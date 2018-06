Samba-Panza foi escolhida na segunda rodada de votação realizada por um Parlamento de transição, quando conquistou 75 votos, contra 53 de Desiré Kolingba, filho do ex-presidente Andre Kolingba. Após o anúncio do resultado, os integrantes do Legislativo cantaram o hino nacional em comemoração. Fonte: Dow Jones Newswires.