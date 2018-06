Prefeito chavista é morto a tiros em Trujillo

Marco Tulio Carrillo, prefeito chavista do município La Ceiba, no Estado de Trujillo, foi morto a tiros na noite de ontem. O assassinato foi confirmado pelo governador do Estado, Henry Rangel, e pelo deputado Hugbel Roa. Carrillo teria sido vítima de uma emboscada perto de sua casa, a 80 quilômetros de Valera, segunda cidade mais importante do Estado, oeste da Venezuela.

O prefeito, de 55 anos, teria recebido vários disparos, um deles na cabeça, e morreu a caminho do hospital. Na semana passada, matadores de aluguel haviam assassinato um deputado estadual em Táchira.