Prefeito da cidade afegã de Kandahar morre em atentado

CABUL - O prefeito de Kandahar, Ghulam Haider Hameed, morreu nesta quarta-feira, 27, em um atentado ocorrido na Prefeitura desta conflituosa cidade do sul do Afeganistão, informou uma fonte oficial citada pela agência local AIP.

O atentado acontece apenas duas semanas depois do assassinato do meio-irmão do presidente afegão e chefe do Conselho provincial de Kandahar, Ahmed Wali Karzai, em meio à campanha de ataques dos talibãs contra membros da administração local.