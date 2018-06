Prefeito de Atenas acusa partido de xenofobia

No entanto, o Golden Dawn informou que ignorará os comentários do prefeito e que continuará com a distribuição. Apesar de rejeitar o rótulo de neonazista, o grupo é apaixonado por literatura e símbolos nazistas.

Em plena recessão da economia grega, o partido tornou-se o terceiro mais popular. No ano passado, o Golden Dawn conquistou 18 dos 300 assentos do parlamento. Seus membros têm sido repetidamente relacionados a ataques em regiões do país com grande população de imigrantes.

Prisões

Nesta quarta-feira, a polícia grega informou ter detido dois homens sob acusações de adesão a uma organização terrorista e de participação em um assalto a banco no noroeste do país, há dois anos. De acordo com o porta-voz da polícia grega, Christos Parthenis, Argyris Dalios, 22 anos, e Foivos Charisis-Poulos, 23 anos, foram presos em Atenas na terça-feira (30), com mandados que haviam sido emitidos em fevereiro. As informações são da Associated Press.