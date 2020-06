Prefeito de Bruges, na Bélgica, é esfaqueado e submetido a cirurgia

BRUXELAS - O prefeito de Bruges, cidade localizada no oeste da Bélgica, Dirk De Fauw, foi esfaqueado na manhã deste sábado, 20, e teve de ser submetido a uma cirurgia, segundo informou a emissora de televisão local RTBF. De Fauw, de 62 anos, foi atingido no pescoço.

De acordo com as informações do canal, o atentado aconteceu no município que o político governa. O autor do ataque foi detido imediatamente.

Segundo a rede pública de TV VRT, De Fauw, que pertence ao Partido Democrata Cristão, foi submetido a operação pouco depois de sofrer a facada. O estado de saúde do prefeito, que também é advogado, é considerado estável, segundo a porta-voz da Promotoria da cidade, Céline D'havé.

O acusado de ser o responsável pelo ataque contra o prefeito foi preso por agentes da polícia federal belga, que abriu investigação por tentativa de assassinato, de acordo com a agência de notícias Belga, citando o Ministério Público local.

Policiais e promotores ainda não confirmaram a motivação do homem detido. De acordo com as primeiras informações reveladas pela imprensa local, o ataque teria acontecido perto do escritório de advocacia de De fauw, no Bairro de Saint-Andries.

O criminoso poderia ser um cliente ou ex-cliente do advogado, "com um passado psiquiátrico", afirma o site do jornal Het Laatste Nieuws. /EFE e AFP