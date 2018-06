Prefeito de Londres anuncia reforço na segurança após atentado

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, anunciou nesta quarta-feira, 22, que as ruas da cidade terão a segurança reforçada por policiais armados após o atentado registrado perto do Parlamento e que deixou três pessoas mortas, além do próprio autor do ataque, abatido por agentes que estavam próximos ao local.

"Os londrinos não serão intimidados. Haverá policiais adicionais armados e desarmados nas nossas ruas nesta noite para manter a segurança dos londrinos e de quem visita nossa cidade", disse Khan.

"Quero tranquilizar todos os londrinos e todos os visitantes. Não se alarmem. Nossa cidade é uma das mais seguras do mundo. Londres é uma grande cidade e permaneceremos unidos contra aqueles que querem nos fazer mal e destruir nossa forma de vida", ressaltou.

No atentado, o terrorista atropelou várias pessoas na ponte de Westminster antes de jogar o carro que conduzia contra as grades do parlamento, onde havia vários policiais. Depois de descer do veículo, ele esfaqueou um agente e foi morto quando tentou atacar outro, segundo testemunhas.

O ataque ocorreu depois de a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, participar de uma sessão semanal de perguntas na Câmara dos Comuns. May foi retirada do parlamento e comandou uma reunião de emergência com os principais ministros e órgãos de segurança para discutir as medidas a serem tomadas após o atentado./ EFE