Prefeito de Londres deve ser reeleito Pesquisas indicam que o prefeito de Londres, o conservador Boris Johnson, de 47 anos, deveria ser reeleito nas eleições de ontem e comandar a capital durante os Jogos Olímpicos, que começam no dia 27 de julho. Os eleitores britânicos votaram para prefeitos e vereadores em 180 municípios na Inglaterra, País de Gales e Escócia. De acordo com estimativas, o Partido Conservador, do primeiro-ministro David Cameron, tende a ser derrotado pela oposição trabalhista na maioria dos municípios.